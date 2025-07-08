В России предсказали передачу Украине небольшой партии ракет от США

Украина может получить от США ограниченную партию ракет для систем ПВО, включая Patriot, но лишь при условии согласования возобновления военной помощи. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, внутри администрации Дональда Трампа сейчас идет острая борьба между лоббистскими группами.

Дудаков пояснил, что в республиканской администрации активизировались сторонники украинского лобби, в частности спецпосланник президента США Кит Келлог, которые выступают за возобновление поставок. Однако эксперт подчеркнул, что в случае положительного решения речь пойдет о крайне небольших партиях, оставшихся еще со времен Джо Байдена – возможно, о нескольких десятках ракет.

Политолог обратил внимание, что военная помощь США Украине продолжает сокращаться по сравнению с предыдущими периодами. Он убежден, что даже если поставки ракет для ПВО состоятся, они не окажут существенного влияния на ход специальной военной операции. Объемы помощи планомерно уменьшаются, и новые партии будут значительно меньше тех, что поступали несколько недель назад, не говоря уже о масштабах 2023–2024 годов. Поэтому, резюмировал Дудаков, такие поставки не стоит воспринимать как серьезную угрозу.

Как сообщила американская газета Politico, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине после ряда встреч представителей стран в Риме и Киеве в первой половине июля. Известно, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым на Международной конференции по восстановлению Украины (10-11 июля).

Ранее политолог объяснил, что больше всего тревожит Трампа в теме Украины.