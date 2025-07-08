На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предсказали передачу Украине небольшой партии ракет от США

Политолог Дудаков: Украина может получить от США небольшую партию ракет Patriot
true
true
true
close
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Украина может получить от США ограниченную партию ракет для систем ПВО, включая Patriot, но лишь при условии согласования возобновления военной помощи. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, внутри администрации Дональда Трампа сейчас идет острая борьба между лоббистскими группами.

Дудаков пояснил, что в республиканской администрации активизировались сторонники украинского лобби, в частности спецпосланник президента США Кит Келлог, которые выступают за возобновление поставок. Однако эксперт подчеркнул, что в случае положительного решения речь пойдет о крайне небольших партиях, оставшихся еще со времен Джо Байдена – возможно, о нескольких десятках ракет.

Политолог обратил внимание, что военная помощь США Украине продолжает сокращаться по сравнению с предыдущими периодами. Он убежден, что даже если поставки ракет для ПВО состоятся, они не окажут существенного влияния на ход специальной военной операции. Объемы помощи планомерно уменьшаются, и новые партии будут значительно меньше тех, что поступали несколько недель назад, не говоря уже о масштабах 2023–2024 годов. Поэтому, резюмировал Дудаков, такие поставки не стоит воспринимать как серьезную угрозу.

Как сообщила американская газета Politico, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине после ряда встреч представителей стран в Риме и Киеве в первой половине июля. Известно, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым на Международной конференции по восстановлению Украины (10-11 июля).

Ранее политолог объяснил, что больше всего тревожит Трампа в теме Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами