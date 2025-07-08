На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, когда могут возобновиться поставки оружия Украине

Politico: США могут возобновить поставки оружия ВСУ после встреч в Риме и Киеве
true
true
true
close
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине после ряда встреч представителей стран в Риме и Киеве в первой половине июля. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Американская военная помощь Украине может возобновиться после серии встреч на высоком уровне в Италии и Украине», — говорится в сообщении издания.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог встретится с главой МО Рустемом Умеровым на Международной конференции по восстановлению Украины (10—11 июля), сообщает газета. Затем «состоятся встречи в Киеве».

До этого Трамп заявил о намерении продолжать и наращивать поставки вооружения Украине.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон собирается направить «больше оружия», акцентировав, что речь идет прежде всего о средствах обороны.

Ранее Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами