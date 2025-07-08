В США рассказали, когда могут возобновиться поставки оружия Украине

Politico: США могут возобновить поставки оружия ВСУ после встреч в Риме и Киеве

Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине после ряда встреч представителей стран в Риме и Киеве в первой половине июля. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Американская военная помощь Украине может возобновиться после серии встреч на высоком уровне в Италии и Украине», — говорится в сообщении издания.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог встретится с главой МО Рустемом Умеровым на Международной конференции по восстановлению Украины (10—11 июля), сообщает газета. Затем «состоятся встречи в Киеве».

До этого Трамп заявил о намерении продолжать и наращивать поставки вооружения Украине.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон собирается направить «больше оружия», акцентировав, что речь идет прежде всего о средствах обороны.

Ранее Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную».