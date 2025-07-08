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В Госдуме ответили на обвинение фон дер Ляйен в адрес Китая по сотрудничеству с Россией

Депутат Чепа счел провокацией обвинение фон дер Ляйен в адрес КНР из-за помощи РФ
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес Китая касательно военной помощи России являются провокацией, Пекин не будет обращать на это внимание. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что это не первые обвинения в адрес Китая такого рода, и Пекин неоднократно отрицал военную помощь Москве. В то же время он заметил, что активное сотрудничество России и Китая является правдой.

«А то, что военную помощь оказывает, это КНР не подтверждает. С больной головы, что называется, на здоровую. Все заявления Урсулы носят провокационный характер. Это настолько надоело Китаю, что вряд ли придают серьезное значение таким заявлениям», — сказал Чепа.

До этого Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Китай за сотрудничество с Россией и позицию в конфликте на Украине. Она заявила, что Китай якобы поддерживает «военную экономику» России, и его отношения с ЕС будут зависеть от позиции по Украине.

Ранее в Евросоюзе заверили, что не стремятся «контролировать Россию».

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