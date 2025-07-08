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В Евросоюзе заверили, что не стремятся «контролировать Россию»

Президент Павел: ЕС не стремится контролировать Россию, у нас есть свои проблемы
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Matt Dunham/AP

Президент Чехии Петр Павел в интервью украинской службе «Би-би-си» заявил, что «никто не стремится контролировать Россию», поскольку в Евросоюзе достаточно собственных проблем.

По его словам, нынешнее российское руководство не воспринимает понятия выигрыша для обеих сторон, однако «выигрыш может быть взаимным». По окончании конфликта на Украине и формирования новой архитектуры безопасности можно будет говорить о «сокращении военных расходов с обеих сторон и об усилении экономики там, где это действительно нужно», предположил чешский лидер.

«И это будет одинаково выгодно и для российских, и для европейских граждан, потому что я уверен, что все они хотят жить в мире. Никто не стремится контролировать Россию — у нас есть собственные проблемы», — заявил Павел.

В том же интервью он допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией после завершения конфликта на Украине при определенных условиях. Павел заявил, что «мы живем в реальности», и подход, основанный на «бесконечном конфликте» с Россией приведет к большим человеческим потерям и ущербу для европейской экономики.

Ранее в Турции заявили об отсутствии препятствий для встречи Путина, Зеленского и Трампа.

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