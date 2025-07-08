Украинский блогер заявил о расколе в команде Зеленского

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил в своем Telegram-канале, что внутри команды президента Украины Владимира Зеленского произошел раскол.

По его словам, вице-премьер Алексей Чернышов стал неформально близким человеком к Зеленскому, а после предъявления ему обвинения украинский лидер начал раздавать приказы о том, чтобы дело закрыли или забрали его у Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Но (глава офиса президента Андрей. — «Газета.Ru») Ермак отстранился от решения вопроса. И это уже не просто жест — это сигнал, что, возможно, именно он инициировал запуск процесса по Чернышову», — отметил Шарий.

При этом, по словам блогера, замглавы офиса Зеленского Олег Татаров в этот раз отказался участвовать, сказав, что «это невозможно, я ничего уже не могу сделать».

Шарий утверждает, что после отказа у украинского лидера началась истерика.

Кроме того, Зеленский якобы обращался по этому вопросу к главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку и главе военной разведки минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), но получил отказ.

«Ключевые силовики впервые дали отпор. Внутри команды Зе (Зеленского. — «Газета.Ru») — явный треск лояльности. Зе в изоляции, в панике, без инструментов принуждения. Вся система — на грани», — заявил Шарий.

В июне Чернышов и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич «сбежали» за границу на фоне коррупционного скандала. Первого подозревают в махинациях с землей, второго — в воровстве средств, выделенных на строительство фортификаций.

Спустя несколько дней Чернышов вернулся на Украину. Он сообщил, что сам приехал к следователям, «чтобы разобраться в ситуации».

Ранее в США назвали «наиболее вероятный исход» для Зеленского.