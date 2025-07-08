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В США назвали «наиболее вероятный исход» для Зеленского

Аналитик Петро: Зеленского нужно отстранить, чтобы продолжить переговоры
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Ints Kalnins/Reuters

Странам Запада нужно отстранить украинского лидера Владимира Зеленского от власти, чтобы обеспечить стабильное продвижение мирных переговоров. Об этом заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза.

«Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обремененная наследием конфликта и способная проводить новую политику. Я думаю, что это наиболее вероятный исход», — подчеркнул он.

По словам эксперта, вопрос остается открытым, поддержат ли в Брюсселе новые власти Украины или нет.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужен прочный мир, а не временное перемирие, которым украинская сторона воспользуется для перегруппировки военных сил.

Лавров отметил, что Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта, однако только в контексте диалога о прочном мире.

Ранее в МИД РФ исключили мир на Украине без учета российских интересов.

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