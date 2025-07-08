Аналитик Петро: Зеленского нужно отстранить, чтобы продолжить переговоры

Странам Запада нужно отстранить украинского лидера Владимира Зеленского от власти, чтобы обеспечить стабильное продвижение мирных переговоров. Об этом заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза.

«Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обремененная наследием конфликта и способная проводить новую политику. Я думаю, что это наиболее вероятный исход», — подчеркнул он.

По словам эксперта, вопрос остается открытым, поддержат ли в Брюсселе новые власти Украины или нет.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужен прочный мир, а не временное перемирие, которым украинская сторона воспользуется для перегруппировки военных сил.

Лавров отметил, что Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта, однако только в контексте диалога о прочном мире.

Ранее в МИД РФ исключили мир на Украине без учета российских интересов.