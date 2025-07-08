В ФРГ пригрозили Трампу контрмерами в случае отсутствия справедливого торгового соглашения

Клингбайль заявил о готовности ЕС к контрмерам против США по торговому соглашению

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль предупредил, что Евросоюз готов принять контрмеры против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения с президентом Дональдом Трампом. Его слова приводит газета The Guardian.

«Мы хотим соглашения с американцами, но я скажу вам четко: соглашение должно быть справедливым. И если нам не удастся достичь справедливого соглашения с США, ЕС должен принять контрмеры, чтобы защитить нашу экономику», — заявил Клингбайль.

По его словам, торговая война вредит обеим сторонам и должна быть прекращена в кратчайшие сроки.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше.

Позже он заявил, что рассчитывает с помощью 50%-ных пошлин на товары из ЕС добиться переноса европейского производства в США.

Ранее Макрон призвал отказаться от торговых войн среди стран НАТО.