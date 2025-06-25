Макрон призвал отказаться от торговых войн среди стран НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против торговых войн среди стран НАТО на фоне решения членов альянса нарастить расходы на оборону. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не можем, будучи союзниками, говорить о необходимости увеличения расходов на оборону и вести торговую войну. Это бессмыслица», — сказал он на пресс-конференции после саммита НАТО.

Макрон призвал «снизить все тарифы, которые сейчас действуют или были недавно повышены».

На саммите страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону ежегодно к 2035 году. По данным Telegraph, обязательство в размере 5% ВПП включит в себя две основные категории оборонных инвестиций. Члены альянса будут ежегодно выделять по меньшей мере 3,5% ВВП на финансирование «основных оборонных потребностей и выполнение целей Североатлантического альянса по наращиванию оборонного потенциала». Еще до 1,5% ВВП пойдут на защиту критической инфраструктуры, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, оборону сетей, стимулирование инноваций и укрепление оборонной промышленной базы.

На днях глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил журналистам, что инфляция в Соединенных Штатах вырастет из-за запланированных пошлин администрации президента страны Дональда Трампа. Пауэлл отметил, что в цепи между производством и потребителем кто-то будет платить цену за повышение пошлин.

Ранее США пригрозили Китаю пошлинами до 245%.