На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ высказались о санкциях Евросоюза

Грушко: фантазии ЕС в санкциях бьют через край, но у России есть опыт контрмер
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ

Фантазии Европейского союза (ЕС) в вопросе санкций бьют через край. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Мы уже накопили достаточный опыт, как противостоять санкционному давлению — как в плане обеспечения интересов нашего социального развития и экономики, так и с точки зрения введения контрсанкций», — сказал он.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные санкции» в отношении России. По словам Макрона, наращивание санкционного давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта «необходимо».

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом, уточнил глава государства.

Ранее Путин высказался о вреде санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами