В МИД РФ высказались о санкциях Евросоюза

Грушко: фантазии ЕС в санкциях бьют через край, но у России есть опыт контрмер

Фантазии Европейского союза (ЕС) в вопросе санкций бьют через край. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Мы уже накопили достаточный опыт, как противостоять санкционному давлению — как в плане обеспечения интересов нашего социального развития и экономики, так и с точки зрения введения контрсанкций», — сказал он.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные санкции» в отношении России. По словам Макрона, наращивание санкционного давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта «необходимо».

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом, уточнил глава государства.

Ранее Путин высказался о вреде санкций.