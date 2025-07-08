«Не зря волнуется»: эксперт об угрозах Трампа ввести пошлины против БРИКС

Президент США Дональд Трамп не зря волнуется: страны БРИКС могут окончательно добить гегемонию Штатов. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев, комментируя угрозы американского лидера ввести пошлины в отношении государств объединения и их партнеров.

«Несмотря на то, что нигде не прописано стремление свергнуть американскую гегемонию, это в некой степени подразумевается. Потому что невозможно построить суверенную мировую торговую экономику на равных, без свержения американской гегемонии — и в первую очередь гегемонии доллара», — сказал эксперт.

Страны БРИКС активно над этим работают. И, естественно, это огромный вызов для США, добавил он.

7 июля Трамп пригрозил ввести дополнительные 10%-ные пошлины за поддержку БРИКС. В Кремле в ответ подчеркнули, что взаимодействие в рамках этого объединения никогда не было и не будет направлено против третьих стран. МИД Китая выступил с аналогичным заявлением. До этого Трамп угрожал странам БРИКС 100%-ными тарифами, если они попытаются заменить доллар США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ оценили влияние пошлин США на экономику России.