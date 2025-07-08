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СМИ оценили влияние пошлин США на экономику России

Telegraph: пошлины Трампа против стран БРИКС не повлияют на экономику России
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Mark Schiefelbein/AP

Пошлины президента США Дональда Трампа против стран — членов БРИКС не окажут сильного влияния на экономику России. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Согласно статье, в случае, если Трамп продолжит повышать тарифы против стран БРИКС, это может негативно сказаться на торговой политике США и их влиянии в мире.

«Прежде всего, новые тарифы <…> не приведут к серьезному ослаблению экономик России и Ирана», — сказано в публикации.

Согласно материалу The Telegraph, высокие цены на товары из западных стран могут подтолкнуть Россию к ускоренному развитию внутреннего производства и достижению целей в области импортозамещения.

7 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику БРИКС.

Глава США подчеркнул, что в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую политику» БРИКС, будут введены десятипроцентные дополнительные пошлины. Трамп уточнил, что исключений не будет.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС.

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