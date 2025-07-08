Немецкий политолог Александр Рар заявил в разговоре с газетой «Взгляд», что лидеры стран Европы всеми силами хотят остановить продвижение российской армии на Украине и собираются сделать «последний выстрел».

По словам эксперта, для поддержки Украины остаются две опции: наращивание поставок оружия и санкции. Рар при этом отметил, что стоит учитывать тот факт, что у европейцев все меньше вооружения для передачи Украине.

«Планируемые рестрикции — «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», — заключил эксперт.

По его мнению, в Европе надеются переманить на свою сторону президента США Дональда Трампа. Рар уверен, что попытка изолировать Москву приведет к краху мировой экономической системы и глобализации, а также к концу существования Всемирной торговой организации.

До этого геополитический аналитик из Великобритании Александр Меркурис высказал мнение, что выплата компенсации за использование замороженных активов, принадлежащих России, может превратить Европу в банкрота. Он отметил, что одним из требований России всегда было возвращение замороженных в Европе активов. Это также подразумевает и проценты, которые все это время продолжали начисляться. Европейские страны активно изымали эти проценты, а некоторые даже брали и часть самих активов.

Ранее в МИД РФ высказались о санкциях Евросоюза.