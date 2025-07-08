На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал о последнем в арсенале ЕС «выстреле» в сторону России

Политолог Рар: в арсенале Евросоюза остался последний выстрел в сторону России
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Немецкий политолог Александр Рар заявил в разговоре с газетой «Взгляд», что лидеры стран Европы всеми силами хотят остановить продвижение российской армии на Украине и собираются сделать «последний выстрел».

По словам эксперта, для поддержки Украины остаются две опции: наращивание поставок оружия и санкции. Рар при этом отметил, что стоит учитывать тот факт, что у европейцев все меньше вооружения для передачи Украине.

«Планируемые рестрикции — «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», — заключил эксперт.

По его мнению, в Европе надеются переманить на свою сторону президента США Дональда Трампа. Рар уверен, что попытка изолировать Москву приведет к краху мировой экономической системы и глобализации, а также к концу существования Всемирной торговой организации.

До этого геополитический аналитик из Великобритании Александр Меркурис высказал мнение, что выплата компенсации за использование замороженных активов, принадлежащих России, может превратить Европу в банкрота. Он отметил, что одним из требований России всегда было возвращение замороженных в Европе активов. Это также подразумевает и проценты, которые все это время продолжали начисляться. Европейские страны активно изымали эти проценты, а некоторые даже брали и часть самих активов.

Ранее в МИД РФ высказались о санкциях Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами