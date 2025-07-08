Выплата компенсации за использование замороженных активов, принадлежащих России, может превратить Европу в банкрота. Об этом в YouTube заявил геополитический аналитик из Великобритании Александр Меркурис.

Он отметил, что одним из требований России всегда было возвращение замороженных в Европе активов. Это также подразумевает и проценты, которые все это время продолжали начисляться. Европейские страны активно изымали эти проценты, а некоторые даже брали и часть самих активов.

Меркурис указал на большие проблемы государств Запада, так как сумма изъятых денег явно превышает любые возможные выплаты по процентам. Он подчеркнул, что расплачиваться за непредусмотрительность своих лидеров будут вынуждены простые жители Европы.

По словам Меркуриса, европейским правительствам придется возвращать деньги из своих бюджетов, повышая налогов и сокращая расходы. Он подчеркнул, что никто не имеет права замораживать суверенные активы, они защищены международным правом. За свою ошибку Западу придется расплатиться.

3 июля сообщалось, что Европарламент подготовил проект резолюции о срочной экспроприации активов России.

Ранее Трамп снял санкции с ряда российских активов.