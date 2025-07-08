Глава МИД ФРГ захотел, чтобы Россия заплатила за «ущерб» Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия должна будет «заплатить за ущерб», нанесенный Украине. Его слова с выступления в Совете Европы приводит немецкий телеканал N-tv.

В своей речи Вадефуль заверил, что Германия будет бороться за «демократию и справедливость» на фоне конфликта России и Украины.

«Краеугольным камнем верховенства права является то, что серьезные нарушения признанных норм не могут оставаться без последствий», — заявил Вадефуль.

По его словам, Россия должна понимать, что придется «заплатить за ущерб, нанесенный незаконными действиями». Глава МИД ФРГ считает, что Москва якобы нарушила основополагающие принципы демократических свобод, поэтому Европа должна защищать их больше, чем когда-либо.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что считает «совершенно неприемлемой» политику президента России Владимира Путина.

Ранее глава МИД ФРГ обратился к Путину из Киева.