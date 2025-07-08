На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД ФРГ захотел, чтобы Россия заплатила за «ущерб» Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Россия должна заплатить за ущерб Украине
true
true
true
close
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия должна будет «заплатить за ущерб», нанесенный Украине. Его слова с выступления в Совете Европы приводит немецкий телеканал N-tv.

В своей речи Вадефуль заверил, что Германия будет бороться за «демократию и справедливость» на фоне конфликта России и Украины.

«Краеугольным камнем верховенства права является то, что серьезные нарушения признанных норм не могут оставаться без последствий», — заявил Вадефуль.

По его словам, Россия должна понимать, что придется «заплатить за ущерб, нанесенный незаконными действиями». Глава МИД ФРГ считает, что Москва якобы нарушила основополагающие принципы демократических свобод, поэтому Европа должна защищать их больше, чем когда-либо.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что считает «совершенно неприемлемой» политику президента России Владимира Путина.

Ранее глава МИД ФРГ обратился к Путину из Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами