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В Европе установили памятник российскому дипломату Чуркину

Памятник российскому дипломату Виталию Чуркину открыт в Восточном Сараево
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John Minchillo/AP

Памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину открыли в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Радио и телевидение Республике Сербской.

«Бюст открыт в знак благодарности за то, что как российский постоянный представитель в ООН он наложил вето на британскую резолюцию о Сребренице», — говорится в сообщении.

Бюст установлен на месте памятной доски, к которой которой посольство РФ ежегодно возлагает венки по случаю Дня дипломата, который отмечают 10 февраля.

Российский дипломат занимал должность постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН с 8 апреля 2006 по 20 февраля 2017 года. Зимой 2017 года его не стало.

Президент РС БиГ Милорад Додик в июне 2017 года наградил Виталия Чуркина Орденом знамени РС с серебряным венком.

До этого Додик заявил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине была оправданной и необходимой мерой для защиты самой сущности российского государства.

Ранее Додик заявил, что пригласит Путина в Республику Сербскую, когда позволит ситуация.

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