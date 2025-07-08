Премьер-министр РФ намерен посетить Киргизию

Мишустин сообщил, что собирается посетить с визитом Киргизию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что намерен посетить с визитом Киргизию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мишустин пригласил премьер-министра Киргизии Адылбека Касымалиева принять участие в природоохранной конференции на Алтае. Также глава российского правительства отметил, что планирует посетить Киргизию с визитом.

Отмечается, что премьер-министр посетил национальную экспозицию Киргизии на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Мы ... с моим коллегой Адылбеком Алешовичем должны встретиться будем в ближайшее время, должны пригласить его на Алтай на нашу конференцию природоохранную, а потом собирались с официальным визитом посетить вашу замечательную республику», — поделился Мишустин.

До этого Мишустин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером.

Мероприятие состоялось в Екатеринбурге. Глава российского правительства 8 июля прилетел в административный центр Свердловской области, чтобы принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром». Ожидается, что Мишустин выступит с речью на главной стратегической сессии в рамках мероприятия «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

Ранее Мишустин прибыл в Екатеринбург на «Иннопром».