На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер-министр РФ намерен посетить Киргизию

Мишустин сообщил, что собирается посетить с визитом Киргизию
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что намерен посетить с визитом Киргизию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мишустин пригласил премьер-министра Киргизии Адылбека Касымалиева принять участие в природоохранной конференции на Алтае. Также глава российского правительства отметил, что планирует посетить Киргизию с визитом.

Отмечается, что премьер-министр посетил национальную экспозицию Киргизии на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Мы ... с моим коллегой Адылбеком Алешовичем должны встретиться будем в ближайшее время, должны пригласить его на Алтай на нашу конференцию природоохранную, а потом собирались с официальным визитом посетить вашу замечательную республику», — поделился Мишустин.

До этого Мишустин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером.

Мероприятие состоялось в Екатеринбурге. Глава российского правительства 8 июля прилетел в административный центр Свердловской области, чтобы принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром». Ожидается, что Мишустин выступит с речью на главной стратегической сессии в рамках мероприятия «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

Ранее Мишустин прибыл в Екатеринбург на «Иннопром».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами