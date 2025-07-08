Российский премьер-министр прибыл в Екатеринбург на «Иннопром»

Мишустин прибыл в Екатеринбург на «Иннопром»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург на XV международную промышленную выставку «Иннопром». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в рамках выставки Мишустин познакомится с новейшими разработками, а также выступит на главной стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

Также в выставке примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

До этого ТАСС сообщало, что в Челябинской области при содействии китайских компаний построят кластер промышленных предприятий.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, директор компании «Смарт Элемент» Дмитрий Говоров и президент CM PEACE (DALIAN) LIMITED (Китай) Цзи Чуньхуэй подписали меморандум о строительстве кластера промышленных предприятий на стенде Челябинской области в первый день Международной промышленной выставки «Иннопром».

Ранее Путин высказался об интересе бизнеса к китайскому рынку.