Российская армия приблизилась к городской черте Сум, вооруженные силы готовятся взять город в котел. Об этом aif.ru заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Начался фланговый обхват слева и справа с таким расчетом, чтобы постараться взять всю группировку ВСУ, которая там есть, в котел, если они вовремя не покинут свои позиции и по оставшемуся коридору не покинут Сумы», — подчеркнул он.

Липовой добавил, что на Сумском направлении штурмовые группы ВС России непосредственно приблизились к городской черте.

В начале июля американская газета The Wall Street Journal писала о том, что Сумы стали «новой целью» для ВС России на Украине при создании буферной зоны в приграничье.

По данным украинских войск, пишет WSJ, на каждого украинца, сражающегося на Сумском направлении, у России приходится «примерно три солдата».

Наступление ВС России в этой области «еще больше растянуло скудные силы Украины», отмечалось в материале.

В свою очередь, военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что не брать Сумы при создании буферной зоны российскими военными не получится.

Ранее американский офицер рассказал о последствиях потери Украиной Красноармейска.