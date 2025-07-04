WSJ: Сумы стали новой целью для ВС России на Украине

Сумы стали «новой целью» для ВС России на Украине при создании буферной зоны в приграничье. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Россия сосредоточила около 50 000 солдат в северной Сумской области Украины, приблизившись примерно на 12 миль от региональной столицы, новой цели для Москвы», — говорится в сообщении издания.

По данным украинских войск, пишет WSJ, на каждого украинца, сражающегося на Сумском направлении, у России приходится «примерно три солдата».

Наступление ВС России в этой области «еще больше растянуло скудные силы Украины», отмечается в материале.

До этого военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что не брать Сумы при создании буферной зоны российскими военными не получится.

Ранее стало известно, что напуганные бойцы ВСУ в Сумах ищут совета у ясновидящих.