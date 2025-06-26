Военный эксперт рассказал, что ждет Сумы при создании буферной зоны

Не брать Сумы при создании буферной зоны российскими военными не получится. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что до населенного пункта, который является не самым большим областным центром, российским войскам осталось около 18–19 км.

При этом дальность стрельбы артиллерийских систем НАТО может достигать 70 км.

«Значит, нам надо создавать буферную зону шириной не просто 8, 10, 12 километров, надо как минимум делать на 30, на 40, на 50. А это значит, что и Сумы войдут туда», — подчеркнул эксперт.

По словам Дандыкина, возможно, Сумы Вооруженным силам (ВС) России не придется штурмовать. Войска РФ могут применить подход с перекрытием всех коммуникаций и взятием города в кольцо, чтобы вынудить ВСУ уйти.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что элитный полк украинского спецназа «Рейнджерс» понес тяжелые потери под Сумами. Это подразделение экстренно перебросили на передовую, но уже спустя неделю вывели.

Ранее стало известно, что напуганные бойцы ВСУ в Сумах ищут совета у ясновидящих.