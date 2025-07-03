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Политолог назвал способ «утихомирить ощетинившуюся Европу»

Политолог Громыко: в отношениях с ЕС нужна как военная сила, так и дипломатия
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Ints Kalnins/Reuters

Россия может отреагировать на милитаризацию Европы двумя способами. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал директор Института Европы РАН Алексей Громыко. Первый — максимально вооружиться и ждать, что сделает противник, а в случае агрессии ответить со всей мощью, указал политолог. Однако, по его словам, этот вариант неоднозначен, поскольку нет контроля над ситуацией.

Второй способ — держать порох сухим и модернизировать свои вооружения, но делать все для того, чтобы снизить риски военной эскалации, продолжил эксперт.

«То есть можно находить даже среди врагов попутчиков и, возможно, в будущем союзников. Например, как получилось с Соединенными Штатами. Прошли выборы, прошло всего несколько месяцев, и насколько существенно изменилась ситуация. И сейчас многое делается для того, чтобы это окно возможностей использовать», — отметил Громыко.

Накануне заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что сумма военных бюджетов стран НАТО сейчас в 10 раз превосходит военные расходы РФ. Несмотря на это, государства организации продолжают бояться Россию и приписывать ей агрессивные намерения, подчеркнул он.

Ранее посол раскрыл планы НАТО у российских границ.

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