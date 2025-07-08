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Премьер-министр Австралии планирует посетить КНР

МИД КНР анонсировал визит премьера Австралии Альбанезе в Китай
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JOEL CARRETT/Pool via Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетит КНР с восьмидневным визитом. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказала официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин, передает ТАСС.

Она рассказала, что официальный визит Альбанезе запланирован на 12–18 июля.

«По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна премьер-министр Австралии <...> совершит официальный визит в Китай», — уточнила дипломат.

4 июля газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И дал понять верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, что его стране невыгодно поражение РФ в конфликте на Украине. По информации издания, в Пекине опасаются, что Вашингтон перенесет все свое внимание на китайско-американские отношения в случае проигрыша Москвы в противостоянии с Киевом.

В тот же день Мао Нин заявила, что власти КНР придерживаются объективной точки зрения на украинский конфликт. Как она сказала, затягивание боевых действий не выгодно ни одной из сторон.

Ранее в КНР назвали условие, при котором мир не погрузится в хаос.

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