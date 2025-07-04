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СМИ узнали о выгоде конфликта России и Украины для КНР

SCMP: Ван И заявил Каллас, что Китаю невыгодно поражение РФ на Украине
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Bai Xuefei/Global Look Press

Министр иностранных дел КНР Ван И дал понять верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, что его стране невыгодно поражение РФ в конфликте на Украине. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, глава китайского внешнеполитического ведомства в ходе беседы с Каллас заявил, что Пекин не может позволить себе поражение Москвы в конфликте с Киевом.

«[КНР] опасается, что [в случае поражения РФ в украинском конфликте] США перенесут все свое внимание на Пекин», — говорится в материале.

В нем уточняется, что ситуация на Украине продолжает оставаться одним из основных источников разногласий между Китаем и ЕС. В том числе из-за того, что Брюссель критикует Пекин за якобы поставляемые Москве товары двойного назначения. Власти КНР неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

2 июля Каллас раскритиковала компании из КНР за сотрудничество с РФ. Как она сказала, китайские фирмы якобы являются «спасательным кругом» для Москвы в контексте конфликта с Киевом.

Ранее в Китае назвали условие, при котором мир не погрузится в хаос.

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