Нобелевскую премию назвали «взяткой Европы» Трампу ради поставок Украине

Политолог Марков: Нобелевская премия может быть взяткой Европы Трампу

Нобелевская премия мира может быть своего рода «взяткой» Европы президенту США Дональду Трампу за дальнейшие поставки оружия Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Нобелевская премия может (быть. – «Газета.Ru») взяткой Европы Трампу. Например, за массовые поставки оружия террористическому режиму Зеленского для войны на Украине», — подчеркнул он.

По словам Маркова, предложение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира абсурдно.

«Отбомбились по Ирану и потребовали себе Нобелевскую премию мира», — подытожил он.

Нетаньяху ранее направил письмо в Нобелевский комитет о номинировании американского лидера на Нобелевскую премию мира.

Ранее Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху.