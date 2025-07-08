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Нобелевскую премию назвали «взяткой Европы» Трампу ради поставок Украине

Политолог Марков: Нобелевская премия может быть взяткой Европы Трампу
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Нобелевская премия мира может быть своего рода «взяткой» Европы президенту США Дональду Трампу за дальнейшие поставки оружия Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Нобелевская премия может (быть. – «Газета.Ru») взяткой Европы Трампу. Например, за массовые поставки оружия террористическому режиму Зеленского для войны на Украине», — подчеркнул он.

По словам Маркова, предложение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира абсурдно.

«Отбомбились по Ирану и потребовали себе Нобелевскую премию мира», — подытожил он.

Нетаньяху ранее направил письмо в Нобелевский комитет о номинировании американского лидера на Нобелевскую премию мира.

Ранее Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху.

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