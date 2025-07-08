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Дугин заявил, что Европа будет спасать свой «либеральный нацизм»

Философ Дугин: Евросоюзу придется самостоятельно спасать либеральный нацизм
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geopolitika.ru

С возвращением президента США Дональда Трампа на свой пост европейским лидерам нужно будет самостоятельно спасать свой «либеральный нацизм». Об этом РИА Новости заявил философ Александр Дугин.

«Появился Трамп со своей повесткой… И оставил Европу один на один с Россией. И с Украиной… А раз так, то надо вводить проект «Pax Europea». Это значит, спасать «либеральный нацизм» самостоятельно», — подчеркнул он.

По мнению Дугина, Европейский союз постепенно превращается в наступательный военный союз для войны с Россией.

До этого Дугин отмечал, что конфликт на Украине следует рассматривать не только как локальное военное противостояние, а как столкновение двух исторических эпох.

Он добавил, что фронты этого противостояния находятся не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, а в будущем могут появиться и в Юго-Восточной Азии.

Ранее эксперт заявил о реальном желании Европы вступить в войну с Россией.

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