Дугин: текущие конфликты в мире — это борьба прошлого с будущим

Конфликт на Украине следует рассматривать не только как локальное военное противостояние, а как столкновение двух исторических эпох. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин. По его словам, прежний миропорядок неизбежно уходит в прошлое, а новый — многополярный — только формируется.

«Это война однополярного мира, который установился в 1990-е годы и сейчас отчаянно пытается сохраниться. Мир был бы почти необратимо однополярным, если бы не Россия и Китай, которые поднялись и сорвали этот глобалистский проект», — сказал Дугин.

Он добавил, что фронты этого противостояния находятся не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, а в будущем могут появиться и в Юго-Восточной Азии.

До этого Дугин заявил, что Россия, проводя специальную военную операцию (СВО) на Украине, сражается за справедливость во всем мире, как было в годы Великой Отечественной войны.

Философ подчеркнул, что сейчас народ, как и тогда, бьется «против темной силы, которая поглотила Европу и готовилась поглотить весь мир».

Ранее эксперт заявил о реальном желании Европы вступить в войну с Россией.