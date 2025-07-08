На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде прокомментировали борьбу Трампа с БРИКС

Косачев: борьба Трампа с БРИКС напоминает слова Оруэлла о животных
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал борьбу президента США Дональда Трампа с БРИКС словами британского писателя Джорджа Оруэлла о животных, которые «равнее других». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Косачева, в лозунге Трампа «Сделать Америку снова великой» все отчетливее звучит вторая часть формулировки — «за счет остального мира».

«Сильно напоминает практику переписывания изначально хороших лозунгов в «Скотном дворе» Джорджа Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других». Дальше от главного принципа Устава ООН о равенстве и уйти было просто невозможно», — отметил сенатор.

Он добавил, что тарифная война Трампа против БРИКС и прочих геополитических соперников является оружием циничной и недобросовестной конкуренции.

До этого Bloomberg сообщал, что Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин на американские товары на общую сумму €116 млрд в год, если Соединенные Штаты Америки не согласятся на заключение взаимной сделки, направленной на минимизацию взаимных таможенных тарифов.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами