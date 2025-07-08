В Совфеде прокомментировали борьбу Трампа с БРИКС

Косачев: борьба Трампа с БРИКС напоминает слова Оруэлла о животных

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал борьбу президента США Дональда Трампа с БРИКС словами британского писателя Джорджа Оруэлла о животных, которые «равнее других». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Косачева, в лозунге Трампа «Сделать Америку снова великой» все отчетливее звучит вторая часть формулировки — «за счет остального мира».

«Сильно напоминает практику переписывания изначально хороших лозунгов в «Скотном дворе» Джорджа Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других». Дальше от главного принципа Устава ООН о равенстве и уйти было просто невозможно», — отметил сенатор.

Он добавил, что тарифная война Трампа против БРИКС и прочих геополитических соперников является оружием циничной и недобросовестной конкуренции.

До этого Bloomberg сообщал, что Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин на американские товары на общую сумму €116 млрд в год, если Соединенные Штаты Америки не согласятся на заключение взаимной сделки, направленной на минимизацию взаимных таможенных тарифов.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС.