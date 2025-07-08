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ЕС назвал повод для введения многомиллиардных пошлин против США

Bloomberg: ЕС при недостижении сделки с США готовит пошлины на €116 млрд
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Amani A/Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения пошлин на американские товары на общую сумму €116 млрд в год, если Соединенные Штаты Америки не согласятся на заключение взаимной сделки, направленной на минимизацию взаимных таможенных тарифов. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации издания, европейские официальные лица разработали два пакета пошлин, которые будут применяться в зависимости от сценария развития торговых отношений с США. Первый, «минимальный», пакет тарифов на американский экспорт охватывает товары на сумму €21 млрд. В случае его введения ограничения будут распространяться на экспорт сои, некоторых видов сельскохозяйственной продукции и мотоциклов. ЕС намерен ввести эти пошлины, если США не откажутся от действующих 10-процентных тарифов на европейскую сталь, алюминий и автомобили.

Второй, более масштабный пакет, предусматривает введение пошлин еще на €95 млрд. В этом случае ЕС планирует затронуть ключевые категории американского экспорта, включая самолеты Boeing, автомобили и бурбон. По информации источников, ЕС рассматривает возможность применения этого плана в случае реализации Америкой своей угрозы и введения пошлин на весь европейский экспорт.

Bloomberg отмечает, что если ЕС и США не достигнут договоренности до 1 августа, американские пошлины на европейскую продукцию могут достигнуть 50%.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что 12 стран получат письма от президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на их товары.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС.

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