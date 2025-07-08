На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине не закончится переговорами

Аналитик Унал: конфликт на Украине закончится на фронте, а не переговорами
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Украинский конфликт не закончится дипломатическим путем, все решится на поле боя. Об этом ТАСС заявил профессор анкарского университета «Башкент» Хасан Унал.

«Я не думаю, что эта война на Украине закончится путем переговоров. Она завершится на линии фронта», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что на момент середины 2025 года очевидно, что украинская армия «до крайней степени» изношена: ее потери в сутки составляют около 1,6 тысячи человек.

Кроме того, средний возраст военных ВСУ составляет более 45 лет. Все это, отметил Унал, говорит о том, что украинская армия вскоре окажется неспособной противостоять ВС РФ.

Вместе с тем, европейские страны, напомнил аналитик, фактически выступают за продолжение боевых действий, что вредит переговорному процессу.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон остаются в постоянном контакте, несмотря на отсутствие даты очередного раунда переговоров.

По словам дипломата, американская сторона перенесла запланированный третий раунд консультаций. Хотя стороны достигли не всех искомых результатов, но некоторые вопросы «удалось снять».

Ранее Трамп ответил, будут ли США помогать Украине, как Израилю.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами