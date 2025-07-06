В МИД России высказались о новом раунде переговоров с США

Захарова: новый раунд переговоров России и США пока не назначен

Москва и Вашингтон остаются в постоянном контакте, несмотря на отсутствие даты очередного раунда переговоров, заявила в программе «Большой вопрос» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, американская сторона перенесла запланированный третий раунд консультаций. Хотя стороны достигли не всех искомых результатов, но некоторые вопросы «удалось снять».

«Идет диалог по линии посольства России в Вашингтоне и Госдепартамента, и контакты поддерживаются также здесь, в Москве, в том числе и по теме так называемых раздражителей и их снятия», — сказала Захарова.

Она добавила, что Москва и Вашингтон никогда не прекращали официальные дипломатические отношения, а сейчас США демонстрируют заинтересованность в их восстановлении.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации работы посольств РФ и США и обсуждению путей преодоления «раздражителей» в отношениях двух стран. Российскую делегацию возглавлял Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

По итогам первой встречи американская сторона передала агреман на назначение Дарчиева послом России в Вашингтоне. По результатам второго раунда стороны обменялись нотами о гарантиях беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий, договорились об упрощении визового режима и мерах по облегчению передвижения дипломатов. Новый этап переговоров между Москвой и Вашингтоном, посвященный устранению дипломатических «раздражителей», должен был состояться в российской столице «в самое ближайшее время».

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