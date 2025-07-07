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Трамп ответил, будут ли США помогать Украине, как Израилю

Трамп заявил, что очень много помогает Украине в конфликте с Россией
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Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень много» помогает Украине в конфликте с Россией. Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему бы Вашингтону не помочь Украине так же, как он помогает Израилю, передает CNN.

«Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас», — сказал Трамп.

Он в очередной раз отметил, что конфликт не начался бы, если бы он победил на президентских выборах в 2020 году. Трамп также подчеркнул, что провел хороший разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля. Газета Financial Times ранее писала, что Трамп в ходе разговора с Зеленским проявил интерес в возможной продаже Киеву оружия. По данным издания, в диалоге поднимался вопрос о совместных оборонных проектах, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий.

Ранее МИД Украины раскрыл цели переговоров с Россией.

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