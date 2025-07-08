Украинские власти готовы пожертвовать «каждым украинцем» в рамках продолжающейся борьбы с Россией. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский аналитик Марк Слебода.

«Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин», — подчеркнул он.

По словам аналитика, власти Украины не собираются останавливать продолжающиеся боевые действия и не намерены всерьез воспринимать переговоры по урегулированию конфликта.

При этом насильственная мобилизация на Украине продолжается при одобрении Запада, напомнил Слебода.

До этого сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) ударили по голове во время проверки документов в Ровненской области Украины.

Ранее Поддубный пошутил о спасении украинцев от поездки на фронт.