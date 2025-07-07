Депутат Рады раскрыл схему выезда знакомых Зеленского из страны

Депутат Железняк: более 6 тыс. украинцев выехали из страны под видом артистов

Благодаря разрешению на выезд для деятелей культуры Украину покинули многие артисты, приближенные к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Я обещал рассказать, как в схемах выезда Минкульта фигурируют друзья Банковой. А их фамилии довольно часто всплывают в письмах Минкульта», — написал Железняк.

По словам нардепа, таким путем воспользовались более шести тысяч украинцев, в том числе попадающие под призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Депутат отметил, что многие из них не имели отношения к культуре и искусству, но получали статусы «музыкантов» или «участников перформансов».

Среди прочих Железняк назвал имя режиссера сериала «Слуга народа» Алексея Кирющенко, а также Ростислава Точицкого, одногруппника главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

3 июля сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск гендиректора «Мосфильма», народного артиста РФ Карена Шахназарова, депутата Госдумы и народного артиста России Дмитрия Певцова, а также певицу Таисию Повалий.

В карточках ведомства указано, что Шахназаров разыскивается с июля прошлого года, Певцов — с февраля, а Повалий — с марта. Их обвиняют в том числе в «поддержке действий РФ». Знаменитости также внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее Зеленский лишил Баскова и Киркорова государственных наград Украины.