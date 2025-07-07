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Политолог указал на «снижение тональности» разговора Путина и Макрона

Политолог Блохин: Макрон подстраивается под настроение США относительно Украины
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AP

Тон переговоров президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона несколько снизился, поскольку последний подстраивается под настроение США. Такое мнение в интервью aif.ru высказал сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Тональность чуточку снижена, потому что они смотрят, что главный модератор этого «крестового похода» против России — США — свою траекторию меняют. Поэтому и они пытаются чуточку подстроиться под США», — считает Блохин.

При этом он отметил, что Макрон не признает правильность действий России в текущей обстановке, потому что в противном случае страны Запада «распишутся в собственной беспомощности».

1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрону посоветовали перестать поддерживать Украину.

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