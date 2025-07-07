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Политик назвал последствия конфликта России и Азербайджана

Политик Царев: России невыгоден конфликт с Азербайджаном
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Владимир Федороенко/РИА Новости

России невыгодно вступать в полноценную конфронтацию с Азербайджаном, поскольку появится еще одно враждебное государство у ее границ. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Надо работать над тем, чтобы такого не было. И прилагать усилия», — считает он.

Он добавил, что сегодня необходимо провести ревизию, выяснить, кто отвечает за выстраивание диалога с Азербайджаном и как подобное стало возможным.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

5 июля сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал конфликт с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и сделал вывод, что Баку не хочет дальнейшей эскалации.

Ранее стало известно, от экспорта каких товаров в РФ критически зависим Азербайджан.

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