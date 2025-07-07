Эксперт: удары ВС РФ по украинским военкоматам решают сразу несколько задач

Вооруженные силы России ударами по территориальным центрам комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) решают сразу несколько задач: нарушают мобилизационную кампанию противника, формируют дополнительные расходы для Киева и влияют на отношение граждан страны к РФ. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный аналитик Борис Рожин.

«За мужчинами на улицах буквально охотятся сотрудники ТЦК. При этом очень многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что люди сами пишут в сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом осуществляя наводку.

7 июля в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки нанесли удары по ТЦК украинских войск и предприятию по сборке ударных дронов.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что атаки российских «Гераней» на ТЦК приносят радость украинцам. По его словам, в комментариях под постами об ударах по центрам комплектования часто появляются украинцы и пишут довольные комментарии.

Ранее украинцы начали делиться координатами ТЦК с армией РФ для нанесения ударов.