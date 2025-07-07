СМИ сообщили о прибытии в МИД РФ посла Армении

Посол Армении Гурген Арсенян прибыл в министерство иностранных дел России. Об этом сообщает газета «Известия»‎ в Telegram-канале.

«Посол Армении Гурген Арсенян прибыл в МИД РФ», — сказано в посте.

Также на кадрах, опубликованных изданием, видно, как к зданию МИД подъезжает машина и из нее выходит дипломат.

4 июля посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел Армении, где ему вручили ноту протеста из-за высказываний российских должностных лиц и экспертов о внутриполитической ситуации в республике. Поводом стали критические оценки последних политических процессов в Армении, прозвучавшие в российских медиа и экспертном сообществе. Точный перечень высказываний и имен в ноте не раскрывается.

30 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал российских политиков, чиновников и экспертов не вмешиваться во внутренние дела республики. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о «нападках на армянскую церковь».

Ранее в парламенте Армении возникла перепалка.