В Армении ответили на заявление Лаврова о «нападках на церковь»

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал российских политиков, чиновников и экспертов не вмешиваться во внутренние дела республики. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о «нападках на армянскую церковь», пишет «Интерфакс».

«Пусть господин Лавров не вмешивается во внутренние дела и внутреннюю политику Армении», — сказал Мирзоян во время пресс-конференции с главой евродипломатии Кайей Каллас.

Армянский министр призвал Россию с уважением относиться к суверенитету Армении. Он добавил, что информация Лаврова о «нападках на церковь» Армении не соответствует действительности. Он подчеркнул, что в республике нет борьбы властей против церкви.

30 июня Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) заявил, что конфликт вокруг апостольской церкви Армении необходимо урегулировать. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы армянская церковь не подвергалась неоправданным нападкам.

При этом свою речь министр иностранных дел РФ начал с фразы, что «это внутреннее дело наших соседей», однако это не помешало Мирзояну упрекнуть российского коллегу во вмешательстве во внутренние дела страны.

Ранее в Армении оценили уровень отношений с Россией.