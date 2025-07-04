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Посла России вызвали в МИД Армении

Посол России Копыркин был вызван в МИД Армении с нотой протеста
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Пресс-служба МИД РФ

Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел Армении, где ему вручили ноту протеста из-за высказываний российских должностных лиц и экспертов о внутриполитической ситуации в республике. Об этом сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

«Ереван по дипломатическим каналам довел до российской стороны решительный протест против недружелюбной риторики в российских СМИ и заявлений некоторых представителей РФ», — указано в заявлении МИД Армении.

Поводом стали критические оценки последних политических процессов в Армении, прозвучавшие в российских медиа и экспертном сообществе. Точный перечень высказываний и имен в ноте не раскрывается.

30 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал российских политиков, чиновников и экспертов не вмешиваться во внутренние дела республики. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о «нападках на армянскую церковь».

Ранее в парламенте Армении возникла перепалка.

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