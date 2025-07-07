Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД России

РИА: временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД РФ

Временный поверенный в делах Швеции прибыл в министерство иностранных дел России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее МИД РФ вызвал временного поверенного в связи с нападением на российское торгпредство.

Согласно опубликованным кадрам, машина дипломата остановилась у здания МИД на Смоленской площади.

5 июля посольство Российской Федерации в Стокгольме сообщило об очередном нападении на здание торгового представительства России в Швеции. Уточнялось, что на территорию торгпредства с беспилотного летательного аппарата был сброшен пакет с краской.

17 июня также сообщалось о совершении акта вандализма в отношении Торгового представительства России. Инцидент произошел, когда пролетавший над территорией объекта беспилотный летательный аппарат сбросил контейнер с красящим веществом непосредственно перед главным входом в здание.

Ранее МИД России потребовал от Швеции соблюдения Венской конвенции после атаки дрона на посольство.