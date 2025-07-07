Политолог объяснил решение Маска о создании собственной партии

Заявление американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о создании новой партии – попытка «вставить шпильку» президенту США Дональду Трампу и Республиканской партии, сторонам невыгодно идти на полный политический разрыв. Такое мнение в беседе с RT высказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист Константин Блохин.

Эксперт напомнил, что в США существуют и третья, и четвертая партия, таковых более 40, однако их «надо разглядывать под микроскопом». Маск же обещает создать третью по влиянию политическую силу, однако для этого нужны опыт и кадровый состав, а также концепция для идеологии, чего «не подготовишь на коленке, для этого нужны годы», подчеркнул Блохин.

Своими действиями Маск пытается «вставить шпильку» Трампу и надавить на Республиканскую партию, считает политолог.

«Чтобы Маск имел возможность остаться в партии и оказывать на нее влияние. Это партия власти. И если он перестает с ней быть, ему уже будет практически невозможно проталкивать и лоббировать свои законопроекты», — заявил Блохин.

Накануне Маск подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США (FEC), чтобы зарегистрировать политическую партию «Америка».

Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании политика, но разругались после ухода предпринимателя с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан.

Ранее Трамп заявил, что Илон Маск «слетел с катушек».