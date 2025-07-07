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Стало известно о планах главы МИД Турции встретиться с Лавровым и Гутерришем

ТАСС: Фидан планирует встречи с Лавровым и Гутерришем на полях саммита БРИКС
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Среди запланированных двусторонних встреч Фидана — контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и вице-премьером и главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу», — передает слова источника агентство.

6 и 7 июля в бразильском Рио-де-Жанейро проходит 17-й саммит БРИКС. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин принимает участие в мероприятии дистанционно. Следующий саммит БРИКС состоится в Индии в 2026 году. Индия будет председательствовать на этом событии.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Хакан Фидан будет представлять Турцию на саммите БРИКС.

Ранее Эрдоган увидел у Путина стремление к завершению конфликта на Украине.

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