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Лавров рассказал о приоритетах России в переговорах по Украине

Лавров: России нужен прочный мир, а не перерыв, которым воспользуется Киев
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Kaan Soyturk/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужен прочный мир, а не временное перемирие, которым украинская сторона воспользуется для перегруппировки военных сил. Об этом он рассказал в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

«Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта, однако только в контексте диалога о прочном мире.

В ходе интервью министр также заявил, что Москва и Будапешт могут объединить усилия для защиты прав своих соотечественников на территории Украины. По словам Лаврова, власти Украины нарушают собственную Конституцию и международные нормы, продвигая насильственную украинизацию. Под давление, по его оценке, попадают не только русскоязычные граждане, но и представители других этнических групп, включая венгров, румын, поляков, болгар и армян.

Ранее в МИД РФ исключили мир на Украине без учета российских интересов.

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Переговоры о мире на Украине
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