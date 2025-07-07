Лавров рассказал о приоритетах России в переговорах по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужен прочный мир, а не временное перемирие, которым украинская сторона воспользуется для перегруппировки военных сил. Об этом он рассказал в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

«Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта, однако только в контексте диалога о прочном мире.

В ходе интервью министр также заявил, что Москва и Будапешт могут объединить усилия для защиты прав своих соотечественников на территории Украины. По словам Лаврова, власти Украины нарушают собственную Конституцию и международные нормы, продвигая насильственную украинизацию. Под давление, по его оценке, попадают не только русскоязычные граждане, но и представители других этнических групп, включая венгров, румын, поляков, болгар и армян.

Ранее в МИД РФ исключили мир на Украине без учета российских интересов.