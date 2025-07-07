Лавров: Россия и Венгрия могут вместе защищать соотечественников на Украине

Москва и Будапешт могут объединить усилия для защиты прав своих соотечественников на территории Украины. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.

По словам Лаврова, власти Украины нарушают собственную Конституцию и международные нормы, продвигая насильственную украинизацию. Под давление, по его оценке, попадают не только русскоязычные граждане, но и представители других этнических групп, включая венгров, румын, поляков, болгар и армян.

Глава МИД подчеркнул, что и Россия, и Венгрия открыто выступают против дискриминации и готовы совместно отстаивать права своих граждан.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в следующем году и поставить у власти выгодное Киеву правительство.

Глава венгерского кабмина добавил, что активная деятельность украинских спецслужб «происходит постоянно» как в сфере политики, так и в сфере общественных организаций, лидеров общественного мнения и медиа.

Ранее премьер Венгрии предрек войну с Россией в случае вступления Украины в ЕС и НАТО.