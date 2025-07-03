Захарова обвинила некоторые «силы» в попытке разрушить отношения Москвы и Баку

Захарова: есть силы, которым не нравится союзничество Москвы и Баку

Отношения Российской Федерации и Республики Азербайджан носят характер стратегического союзничества. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

«Безусловно, есть те силы, которым это не нравится», — добавила дипломат.

Захарова также назвала лживым выпущенный гостелеканалом Азербайджана AZ TV материал о «шовинизме» и «имперской политике» России.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Баку не получило ответа на запрос доступа к задержанным россиянам.