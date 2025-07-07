В Госдуме нашли причину недовольства Трампа после беседы с Путиным

Депутат Госдумы от республики Крым, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что истинной причиной расстройства президента США Дональда Трампа по итогам разговора с президентом Владимиром Путиным стало осознание того, что он имеет дело с сильной Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания», — заявил Шеремет.

По мнению депутата, у России выработался иммунитет к выпадам со стороны Запада, а общество сплотилось вокруг президента Путина, «преодолевая любые катаклизмы».

3 июля российский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы глава Белого дома остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили регулярные контакты Трампа и Путина.