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Politico сообщила об отсутствии направления у «коалиции желающих» помочь Украине

Politico: у стран «коалиции желающих» помочь Украине нет определенности действий
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Совместный проект Великобритании и Франции по созданию коалиции для помощи Украине не продвигается из-за отсутствия четкой стратегии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным французских представителей, одной из причин является отсутствие конкретных гарантий безопасности со стороны США, на которые рассчитывала Великобритания.

Чтобы снять опасения союзников, в Лондоне планируют провести встречу коалиции, узнала газета. В ней должны принять участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Украины Владимир Зеленский, а также президент Франции Эммануэль Макрон, который будет находиться с визитом в Великобритании.

Politico также писала, что конфликт в отношениях Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера и вовсе угрожает распадом «коалиции желающих» по поддержке Украины.

По словам двух французских чиновников, «коалиция желающих» не имеет четкого направления, и это связано с тем, что Лондон придает слишком большое значение гарантиям безопасности от США, которые до сих пор не реализованы. В Великобритании, в свою очередь, обвиняют Макрона в том, что на фоне завершения президентского срока он думает лишь «о своем наследии».

Ранее президент США Дональд Трамп ответил, будет ли его страна помогать Украине, как Израилю.

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