В Германии забили тревогу из-за одного решения по Украине

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что ФРГ перешла опасную черту, решив участвовать в производстве оружия на территории Украины. Его слова приводит Asia Times.

«Я думаю, есть явные признаки того, что мы перешли черту. И что еще более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы, что мы стали участником войны, а в том, как другие, особенно Россия, видят нас», — заявил Котре.

По его мнению, Берлин не осознает риски, которые создает своим нынешним курсом. Германия помогает Киеву наращивать военный потенциал, а такие действия нельзя назвать нейтралитетом, подчеркнул парламентарий.

Власти Германии планируют запустить на территории, контролируемой Украиной, совместное производство дальнобойных ракет. Канцлер Фридрих Мерц заверил, что при этом Берлин не станет стороной конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никогда прежде не получал столь хороших сигналов от ФРГ.

Ранее президенты Литвы и Германии обсудили давление на Россию.