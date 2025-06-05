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Швеция намерена выделить Украине военную помощь на десятки миллионов долларов

Минобороны Швеции сообщило о выделении Украине $57 млн на военную помощь
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Depositphotos

Швеция выделяет $57 млн на военную помощь Украине в рамках инициатив Североатлантического альянса. Об этом сообщило министерство обороны королевства на своем сайте.

«Правительство поручило ВС Швеции выделить 550 млн шведских крон ($57 млн) на поддержку Украины через НАТО», — отметили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что 300 млн крон ($31 млн) направят Украине в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО (CAP) на будущие закупки медицинского оборудования, транспортных средств и пайков.

Остальная сумма ($26 млн) будет направлена на инициативу альянса по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU) и будет использована для закупки, в частности, запчастей.

28 мая стало известно, что Германия предоставит Украине военную поддержку в размере около €5 млрд. Соглашение о финансировании было подписано главой министерства обороны ФРГ Борисом Писториусом и его украинским коллегой Рустемом Умеровым в Берлине.

Ранее Зеленский пожаловался на нехватку денег и вооружений у ВСУ.

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