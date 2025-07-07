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Экс-директора ЦРУ могут обвинить в лжесвидетельстве о «вмешательстве» РФ в выборы

Breitbart: Бреннана могут обвинить в лжесвидетельстве о вмешательстве РФ
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Reuters

Бывшего директора Центрального разведывательного управления США Джона Бреннана, который был главой ЦРУ во время президентского срока Барака Обамы, могут обвинить в даче ложных показаний о якобы вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом сообщает американское издание Breitbart News, ссылаясь на источники в конгрессе.

«Бреннан проигнорировал кадровых чиновников ЦРУ, которые сказали ему не включать досье (экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила. — «Газета.Ru») в официальный ICA о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Это предложение в докладе нынешнего директора ЦРУ (Джона. — «Газета.Ru») Рэтклиффа ошеломило конгрессменов и высокопоставленных сотрудников, которые в разговорах с Breitbart News вспомнили, что Бреннан дал показания за закрытыми дверями о том, что он не выступал за включение досье в ICA. Таким образом, создается впечатление, что, несмотря на его показания в конгрессе об обратном, Бреннан на самом деле сделал противоположное тому, о чем он свидетельствовал», — сказано в сообщении издания.

До этого ЦРУ выпустило отчет, в котором говорится, что доклад американских разведывательных служб о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году с целью поддержки Дональда Трампа был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. Документ был составлен по распоряжению Рэтклиффа.

По итогам отчета Рэтклифф заявил в социальной сети X, что доклад о выборах 2016 года проводился в рамках коррумпированного процесса на фоне политически ангажированной атмосферы, которую создали бывшие руководители ЦРУ Джон Бреннан и ФБР Джеймс Коми.

Скандал вокруг возможных связей Трампа с Россией разгорелся после того, как американское издание BuzzFeed в 2017 году опубликовало так называемое досье Стила (оно же досье Трампа). В досье говорилось, что команда Трампа якобы заручилась тайной поддержкой РФ во время избирательной кампании 2016 года. Утверждалось, что в рамках этого сговора представители России стремились опорочить публичный образ кандидата от демократов Хиллари Клинтон, РФ делилась негативной информацией о Клинтон с соратниками Трампа.

Ранее Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы его связях с Россией.

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